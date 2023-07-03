ليزلي ريد مديرة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن

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استقبلت السفارة الأمريكية في عمّان ليزلي ريد مديرةً جديدة لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن.وستشرف ريد على محفظة تضم أكثر من 50 مشروعاً وميزانية سنوية تقريبية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي من المساعدات المقدمة لشعب وحكومة الأردن من خلال مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية للتنمية الاقتصادية.وتتمتع ريد معها بخبرات اكتسبتها من عملها في الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم.وكانت قد شغلت مؤخراً منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر من آب 2020 إلى تموز 2023. وقادت خلال فترة عملها في القاهرة جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم استجابة الحكومة المصرية لجائحة كورونا، ودمج التخفيف من آثار التغير المناخي في جميع البرامج، وبدء شراكة بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27). كذلك حرصت ريد طوال حياتها المهنية على الدفاع بلا كلل عن تمكين المرأة كعنصر حاسم في زيادة صحة ورخاء الأسر والمجتمعات والبلدان.قبيل عملها في مصر، قادت ريد بعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا، حيث انضمت إلى الوكالة في عام 1999 وعملت في كل من بيرو وغانا وجنوب أفريقيا وواشنطن العاصمة.وقالت ريد: "يشرّفني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السفارة الأمريكية في عمّان والمساهمة في الشراكة القوية التي تجمع بين الولايات المتحدة والأردن". وأضافت: "أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والمجتمعات المحلية وفريق عملنا المتفاني للبناء على إنجازاتهم الرائعة المتحقّقة حتى الآن ومواصلة إحداث تأثير دائم على حياة الناس في جميع أنحاء المملكة".ومن الجدير بالذكر أنّ ريد حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وعلى درجة البكالوريوس في الاتصالات والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إلى جانب دراستها للعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.