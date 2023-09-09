"مؤتة" تكرم "الإسكان" لدعمه جائزة الريادة والابتكار

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كرمت جامعة مؤتة بنك الإسكان تقديراً لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار للعام 2023، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة، والذي أقيم في منصة زين للإبداع في حرم الجامعة تحت رعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية مندوبا عن رئيس الجامعة.ويعبر هذا التكريم عن الدور المستمر للبنك في الاستثمار بالشباب وتحفيز ودعم ثقافة الريادة وروح الابتكار لديهم، بما يمكنهم من قيادة مشاريع وأعمال ناشئة ذات فعالية في معالجة العديد من التحديات المجتمعية، وبالتالي تعميق دورهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال التي من شأنها تنويع الروافد الاقتصادية.وتأتي رعاية البنك لجائزة الريادة والابتكار التي أطلقتها جامعة مؤتة على مستوى محافظة الكرك ومحافظات الجنوب وللسنة الثانية على التوالي، لتعزز وتدعم أهداف الجائزة المتمثلة في تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم الريادية ومساعدتهم على تنفيذها بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تأسيس مشاريع ريادية ومبتكرة لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.ويشار إلى أن جائزة مؤتة للريادة والابتكار، كانت قد انطلقت من خلال مركز الريادة والابتكار في الجامعة بنسختها الأولى عام 2019، انسجاماً مع رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ومضمون الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وانطلاقاً من الغاية الاستراتيجية للجامعة والمتمثلة بتعزيز منظومة الريادة والابتكار، والتي تهدف لرفد الشباب بالمعارف والمهارات ودعم المواهب والابتكارات والأفكار والمشاريع الريادية والابتكارية القابلة للتطبيق لطلبة جامعة مؤتة وخريجيها وأبناء المجتمع المحلي من محافظة الكرك.وتبرهن نسخة 2023 من الجائزة مجدداً على أهميتها وعلى القدرات العالية لدى الطلبة الأردنيين؛ حيث استقطبت في مرحلة التسجيل 54 فريقاً طلابياً، وصل 13 فريقاً منها للمرحلة النهائية التي اختتمت بتكريم 3 فرق فائزة في المراكز الأولى.