مؤسسة التمويل الدولية تعلن تحويل مكتبها في عمّان إلى مركز إقليمي

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أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان التي تشغل منصب المحافظ بالبنك الدولي، تحويل مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمان إلى مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.ويستهدف هذا التوسع إلى المساعدة في تعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة لا سيما مشروعات تتصدى لتغير المناخ وشح المياه، وتشجع الشمول المالي، وتدعم بيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن.وأكد ديوب خلال حفل إعلان المركز الإقليمي للمؤسسة التزام التمويل الدولية بدعم الأردن، ورؤيته الجديدة الطموحة لتحديث الاقتصاد، ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 82 مليار دولار في عام 2033، فضلا عن اجتذاب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار، وإيجاد مليون فرصة عمل جديدة.وقال إن هذا المركز الإقليمي يخدم 15 بلدا، وهو مقر المدير الإقليمي للمؤسسة، والعديد من مديري قطاعات الصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية.ووقع ديوب اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتوسيع نطاق المباني الخضراء المعتمدة في الأردن من خلال معالجة أوجه القصور التنظيمية، وتصميم برنامج حوافز للحكومة، والدخول في شراكة مع الجامعات الأردنية لطرح منهج أخضر للمهندسين، وسيجري تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار شراكة مع هولندا.وأشار ديوب إلى أن المؤسسة ستتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وستكثف جهودها لتهيئة بيئة أعمال داعمة، مع التركيز على تمكين المرأة، وتشجيع ريادة الأعمال، والاستثمار في تنمية المهارات، وتمهيد الطريق لاقتصاد أكثر خضرة، إلى جانب تعاونها مع الحكومة لمواصلة إعداد مجموعة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الاجتماعي وقطاع النقل.ولفت إلى أن المؤسسة ضاعفت استثماراتها في الأردن على مدى السنوات العشر الماضية، وقامت بتعبئة أكثر من 1.6 مليار دولار، مبينا أن قيمة محفظة استثمارات المؤسسة في الأردن تزيد على 500 مليون دولار، إذ يمثل الأردن ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.وتعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم.--(بترا)