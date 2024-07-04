مؤسس شركة " ألجيبرا انتيلجنس" الريادية يحصد جائزة " مبتكر الطاقة 2024"

إبراهيم المبيضين

في إنجاز جديد لبيئة ريادة الاعمال الاردنية والشباب الاردني، تمكن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ألجيبرا انتيلجنس" الناشئة المتخصصة في حلول مراقبة الطاقة ، أحمد الطوافشة من تسجيل انجاز على مستوى اقليمي عندما حصد مؤخرا جائزة "مبتكر الطاقة لعام 2024 " عن منطقة الشرق الاوسط من قبل جمعية مهندسي الطاقة الامريكية.

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وحصل الطوافشة على هذه الجائزة الاقليمية تقديرا لجهوده وتميز شركة " الجيبرا انتيلجنس" في مجال ادارة الطاقة والاستدامة وتطويع التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعي في لخدمة قطاع الطاقة الذي يعد واحدا من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي والعالمي، وليضاف هذا الانجاز الى مجموعة انجازات سابقة حققتها الشركة رغم عمرها القصير.



وتأسست شركة " ألجيبرا انتيلجنس" في العام 2020 ، وهي شركة أردنية ناشئة لحلول مراقبة الطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وقد حققت الشركة لعديد من الانجازات خلال السنوات الاربع الماضية والمبيعات والمشاريع في مجال إدارة الطاقة والذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة تشمل المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية. وعملت الشركة على تطوير حلول إدارة الطاقة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استطاعت جذب استثمارات ساعدتها في تطوير منتجاتها وحلولها المتقدمة.

إلى ذلك أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الطوافشة أهمية جائرة الابتكار في مجال الطاقة لأنها تكرم الأفراد أو المنظمات التي قدمت مساهمات ملحوظة في تطوير تقنيات الطاقة والاستدامة والكفاءة.



وقال ان مثل هذا الفوز يسلط الضوء على جهود الفائز في الجائزة في قيادة التغيير الإيجابي في قطاع الطاقة وإلهام الآخرين للابتكار في مجال الطاقة

ويشار الى ان الجهة التي منحت الطوافشة هذه الجائزة هي " جمعية مهندسي الطاقة الاميركية" وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1977 وتضم نحو 18 الف عضو يمثلون 100 دولة.



إلى ذلك بين الطوافشة بأن شركة " ألجيبرا انتيلجنس" لدى تاسيسها قدمت حلاً فريدًا لقطاع الطاقة من خلال منتجها الأول وهو تطبيق " طاقتك"

Taqtak



والذي يعتبر حلا شاملاً وذكيًا للطاقة حيث يتيح للمستخدمين من مصانع ومنشات مراقبة الطاقة المتولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كذلك معدل استهلاكهم للكهرباء. ما يجعل أنظمة الطاقة أقل استهلاكاً، والخلايا الشمسية أكثر انتاجاً، كما يساعد التطبيق في التنبؤ بمشكلات الصيانة، وتقليل التكاليف المحتملة، وزيادة عمر الأجهزة الكهربائية والخلايا الشمسية، فضلا عن توفير التطبيق مزايا الإخطارات الاستباقية، والصيانة التنبؤية، فضلاً عن حلول إعداد التقارير.



واشار الى انه تم بناء التطبيق لضمان أن كل مصنع يستفيد إلى أقصى حد ممكن من الطاقة المُولدة، وذلك عبر تحسين أداء المصنع، والحفاظ على التوليد الأمثل، وتقليل تكلفة التشغيل.



وبين الطوافشة ان الشركة في سياق تطورها ابتكرت تطبيق يحمل اسم " دونفاي" المتخصص في تنظيم الصيانة والاعمال في المنشآت.



وقال ان التطبيق يوفر حلاً شاملاً لشتى عمليات الصيانة ، حيث يمكن من خلاله تسهيل وتنظيم جميع أنشطة الصيانة وزيادة كفاءة العمل والإنتاجية، كما يعمل على توفير خطة شاملة لإدارة الأصول داخل المنشآت ، ومتابعة محكمة لأوامر العمل وعمليات الصيانه.



واكد على اهمية اختيار شركة " ألجيبرا انتيلجنس" لتنفيذ مشروع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل لموردي الكهرباء ، حيث تم توقيع الاتفاقية للمشروع بين الشركة والفريق التنفيذي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تحت مظلة اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و "جايكا ".



وأوضح الطوافشة أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير نموذج أولي لنظام الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بالطلب اليومي على الكهرباء وإنتاج الطاقة المتجددة، لافتا الى ان هذا النظام سيحدث ثورة في التحكم والتخطيط وتوزيع الأحمال الكهربائية اليومية .



والريادي الأردني أحمد الطوافشة حاصل على ماجستير في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012 من "جامعة كاسل" في ألمانيا، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2009 من "معهد نيويورك للتكنولوجيا"، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2006 من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية".



وخلال الاعوام السابقة تمكنت شركة " الجيبرا انتيلجنس" من تحقيق العديد من الانجازات والجائز محلياً وإقليمياً، حيث تم اختيارها لتكون إحدى الشركات المشاركة في برنامج "تقدم" في السعودية أحد أهم البرامج الريادية في المنطقة. كما تم كواحدة من أفضل عشر شركات ناشئة في مجال الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021.



وكانت شركة "ألجيبرا " حصلت على استثمار بقيمة 310 آلاف دولار من صندوق " أويسيس500 " كاستثمار اولي في أيار 2021، وبعدها تمكنت الشركة من استقطاب استثمار جديد بقيمة تصل الى 670 الف دولار،من صندوق "ابتكار" الاستثماري، والشركة الإماراتية العاملة في قطاع المقاولات.

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