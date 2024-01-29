"مؤشر الأداء": 79.3 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

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أصدر مركز مؤشر الأداء تقريره نصف السنوي والختامي الخاص بمُتابعة أداء حالة برنامج أولويات عمل الحُكومة الاقتصادي (2021 - 2023)، وذلك مع انتهاء المُدة الزمنية المُقررة لاكتمال تنفيذ أولويات البرنامج.التقرير أظهر التحقق من اكتمال 44 أولوية من أصل 58، وبمُعدل إنجاز وكفاءة أداء 79.3 بالمئة مُقارنة بـ100 بالمئة، كنسبة إنجاز مُخطط بنهاية شهر كانون الأول 2023.كما أشار التقرير إلى تسارع في مُستوى التنفيذ خلال الأشهر الستة الأخيرة من عمر البرنامج، وذلك بارتفاع مُعدل الإنجاز الفعلي ما مقداره 22.4 بالمئة مُقارنة بـ56.9 بالمئة % بنهاية شهر حزيران للعام نفسه، مع ثبات تصنيف البرنامج عند المُستوى الحرج حسب التصنيف الخاص بالمركز لأداء البرامج والمشاريع.الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس معاذ المبيضين، أوضح أن القصور في الأداء كان نتيجة تأخر عدد من الأولويات من أبرزها مشروع تحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، والذي يُعد أولوية وطنية قصوى، أكد على المضي فيها جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من لقاء مع الحُكومة، بالإضافة الى مشروع سكة الحديد الوطني، وتنفيذ نظام النقل الذكي والتي تم إعادة جدولة تنفيذها ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025).كا أكد المبيضين أن المركز مُستمر في مراقبة أداء البرامج الحُكومية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي، وسيتم إصدار تقارير دورية بهذا الصدد.يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مستقل يعنى بقياس الأداء، تأسس العام 2019 ومقره عمان.