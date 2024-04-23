الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.01

مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الاسعار في بورصة عمان-(ارشيفية)
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2444.17 نقطة، بارتفاع نسبته 0.01 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3.454 عقدا.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.43 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.11 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، النقل، الطاقة والمنافع، العقارات، الخدمات التعليمية، البنوك 3.85 %، 0.76 %، 0.46 %، 0.33 %، 0.19 %، 0.18 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 2.78 %، 0.88 %، 0.58 %، 0.55 %، 0.53 %، 0.43 %، 0.26 %، 0.17 %، 0.11 %، 0.05 % على التوالي.
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