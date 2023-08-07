مؤشر "البورصة" يرتفع 0.06 %

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- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2444.37 نقطة، بنسبة 0.06 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 7.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.079 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.46 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.11 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.11 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التجارية 2.86 %، 1.41 %، 0.92 %، 0.37 %، 0.12 %، 0.09 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الصناعات الكهربائية، العقارات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الفنادق والسياحة 2.12 %، 1.45 %، 1.29 %، 0.54 %، 0.38 %، 0.35 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.05 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ العربية لصناعة الألمنيوم/ارال بنسبة 6.76 %، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 4.76 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.55 %، الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 4.17 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.11 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 5.88 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.88 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.23 %.