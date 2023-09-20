مؤشر "البورصة" يرتفع 0.06 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2409.83 نقطة، بنسبة 0.06 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2.442 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.00 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والانشائية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين، الأغذية والمشروبات، العقارات، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع 1.38 %، 1.11 %، 0.74 %، 0.65 %، 0.63 %، 0.36 %، 0.08 %، 0.07 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التجارية، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، البنوك 4.40 %، 1.07 %، 0.72 %، 0.34 %، 0.13 %، 0.04 % على التوالي.