الإثنين 25 أيلول 2023
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مؤشر "البورصة" يرتفع %0.07

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2410.25 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2.540 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.36، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين 3.30 %، 1.75 %، %0.55، 0.35 %، 0.31 %، 0.29 %، %0.28، 0.21 %، 0.15 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الطاقة والمنافع، العقارات، الفنادق والسياحة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية 1.29 %، 0.58 %، %0.53 ، 0.33 %، 0.28 %، 0.19 %، 0.15 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة %4.76، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.00 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.00 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 3.95 %، وإنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 3.70 %.
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