الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.11 في أسبوع

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان- (ارشيفية)
  ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2427.9 نقطة مقارنة مع 2425.1 نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته 0.11 %.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 24/12 – 28/12 حوالي 5.4 مليون دينار مقارنة مع 4.4 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 22.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 21.7 مليون دينار مقارنة مع 22.2 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 21.1 مليون سهم، نفذت من خلال 11523 عقداً.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 7.68 مليون دينار وبنسبة 35.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 7.26 مليون دينـار وبنسبـة 33.46 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.76 مليون دينار وبنسبة 31.15 %.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.02%، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.37 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.36 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 54 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 44 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال هذا الأسبوع فهي المقايضة للنقل والاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 21.05 %، الألبان الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 20.69 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة %14.91، مجموعة العصر للاستثمار حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.29 %، والبنك التجاري الأردني حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.04 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للاستثمارات المالية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 17.39 %، مستشفى ابن الهيثم حيث انخفض سعر السهم بنسبة 13.51 %، المجموعة العربية الاردنية للتأمين حيث انخفض سعر السهم بنسبة %8.99، الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية حيث انخفض سعر السهم بنسبة 7.14 %، وفينيكس العربية القابضة حيث انخفض سعر السهم بنسبة 6.67 %.
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