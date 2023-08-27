الإثنين 28 آب 2023
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مؤشر "البورصة" يرتفع 0.13 %

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
البورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2390.71 نقطة، بارتفاع نسبته 0.13 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.279 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.07 %.
وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.16 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات التجارية، العقارات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الهندسية والإنشائية 4.69 %، 2.29 %، 1.51 %، 1.23 %، 0.95 %، 0.44 %، 0.40 %، 0.19 %، 0.05 % على التوالي. 
في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، البنوك، الطاقة والمنافع، النقل 0.49 %، 0.40 %، 0.32 %، 0.31 %، 0.17 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي، تهامة للاستثمارات المالية 5.00 %، زارة للاستثمار القابضة بنسبة 5.00 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 4.69 %، المنارة الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، المتحدة للتأمين بنسبة 6.98 %، المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.55 %، دار الغذاء بنسبة 4.05 %، والبنك الاستثماري بنسبة 3.90 %.
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