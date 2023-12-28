مؤشر البورصة يرتفع 0.2 %

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2427.87 نقطة، بارتفاع نسبته 0.2 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3.339 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.12 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، البنوك، التأمين، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، النقل 1.76 %، 0.65 %، 0.42 %، 0.30 %، 0.30 %، 0.14 %، 0.14 %، 0.09 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات الصحية، العقارات، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والإتصالات 1.82 %، 1.18 %، 0.94 %، 0.77 %، 0.66 %، 0.45 %، 0.35 %، 0.25 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 4.89 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.80 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.70 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.55 %، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.41 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.14 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.67 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، مستشفى ابن الهيثم بنسبة 4.95 %، والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.55 %.