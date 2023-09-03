مؤشر "البورصة" يرتفع %0.22

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2413.92 نقطة، بارتفاع نسبته 0.22 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.0 مليون سهم، نفذت من خلال 2.646 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 45 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.77 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، التأمين، الخدمات التجارية، العقارات، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 3.80 %، %1.71، 1.13 %، 0.93 %، 0.91 %، %0.83 ، %0.72، %0.51، 0.31 %، 0.30 %، %0.30، 0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الفنادق والسياحة، البنوك 1.06 %، 1.04 %، 0.07 %، 0.03 % على التوالي.