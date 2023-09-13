مؤشر البورصة يرتفع %0.23

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2404.56 نقطة، بارتفاع نسبته 0.23 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 3.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.596 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 33 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.38 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.01 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الطاقة والمنافع، الخدمات الصحية، الأدوية والصناعات الطبية، النقل، العقارات، البنوك، الصناعات الكيماوية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.79 %، 0.77 %، 0.67 %، 0.66 %، 0.44 %، 0.24 %، 0.06 %، 0.04 % على التوالي.