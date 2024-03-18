مؤشر البورصة يرتفع %0.32

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2505.17 نقطة، بارتفاع نسبته 0.32 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.0 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، نفذت من خلال 1.871 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.51 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.03 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، التأمين، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والانشائية 2.22 %، 2.15 %، 0.93 %، 0.38 %، 0.26 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الكيماوية، التكنولوجيا والاتصالات، العقارات 0.92 %، 0.59 %، 0.58 %، 0.53 %، 0.50 %، 0.40 %، 0.21 % على التوالي.