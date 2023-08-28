الثلاثاء 29 آب 2023
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مؤشر "البورصة" يرتفع 0.47 %

مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان -(ارشيفية)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان -(ارشيفية)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2401.86 نقطة، بارتفاع نسبته 0.47 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.474 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.89 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.53 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.25 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، البنوك، التأمين 4.48 %، 1.89 %، 1.61 %، 1.13 %، 0.89 %، 0.76 %، 0.42 %، 0.31 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات، العقارات، الصناعات الكيماوية 0.76 %، 0.58 %، 0.38 %، 0.12 %، 0.06 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي، العربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 6.77 %، التأمين العربية - الأردن بنسبة 5.00 %، المتصدرة للأعمال والمشاريع بنسبة 4.60 %، الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 4.55 %، وحديد الأردن بنسبة 4.55 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 4.76 %، الاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.44 %، الأردن الدولية للاستثمار بنسبة 4.35 %، ومصانع الزيوت النباتية الأردنية بنسبة 3.93 %.
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