الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة يرتفع %0.54

بورصة عمان - (أرشيفية)
البورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2433.67 نقطة، بارتفاع نسبته 0.54 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2.534 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة  والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.87 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.58 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.31 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية، النقل، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، البنوك، العقارات 1.08 %، 0.96 %، 0.89 %، 0.83 %، 0.58 %، 0.56 %، 0.48 %، 0.36 %، 0.14 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الفنادق والسياحة، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والإتصالات 2.35 %، 0.27 %، 0.20 %، 0.09 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.14 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.56 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 5.00 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.65 %، وآفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 5.78 %، سبأ لسكب المعادن 4.97 %، الثقة للاستثمارات الاردنية 4.90 %، اسمنت الشمالية 3.41 %، والركائز للاستثمار بنسبة 2.94 %.
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