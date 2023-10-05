الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.74 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
البورصة
 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2471.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.74 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3.316 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.00 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.76 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، التأمين، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الطاقة والمنافع 1.63 %، 1.56 %، 1.49 %، 1.10 %، 0.76 %،  0.62 %، 0.26 %، 0.09 %، 0.08 %،  0.04 %،  0.04 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الفنادق والسياحة، الخدمات التجارية 2.30 %، 2.26 %، 1.09 %، 0.43 %، 0.36 %، 0.03 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 5.66 %، سنيورة للصناعات الغذائية بنسبة 5.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 5.00 %، الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 4.88 %، والعربية لصناعة الألمنيوم/آرال بنسبة 4.87 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الإسراء للتعليم والاستثمار بنسبة 5.13 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.35 %، الدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.00 %، القدس للصناعات الخرسانية بنسبة 3.92 %، وتطوير العقارات بنسبة 2.86 %.
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