مؤشر البورصة يرتفع %0.94

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ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2415.09 نقطة، بارتفاع نسبته 0.94 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.637 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و20 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %1.49، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة %0.87، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.52 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، التكنولوجيا والاتصالات، التأمين، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، البنوك، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات الصحية، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الخدمات التجارية %5.00، %2.54 ، 1.88 %، 1.88 %، 0.99 %، %0.93، 0.74 %، 0.49 %، 0.41 %، 0.30 %، %0.25، 0.09 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأغذية والمشروبات 4.55 %، 0.18 % على التوالي.