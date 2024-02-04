مؤشر "البورصة" ينخفض 0.08 %

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2490.35 نقطة، بنسبة 0.08 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2.443 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 32 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة %0.24، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.18 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.03 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية 1.29 %، 0.47 %، %0.25، 0.15 %، 0.15 %، 0.11 %، 0.07 %، %0.02 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الفنادق والسياحة، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الصناعات الكيماوية، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 2.01 %، 1.85 %، 0.44 %، 0.28 %، 0.18 %، 0.10 %، 0.07 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 7.14 %، الاردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 6.85 %، إسمنت الشمالية بنسبة 5.31 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.26 %، والبنك التجاري الأردني بنسبة 4.00 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بنسبة 7.69 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.95 %، حديد الأردن بنسبة 4.76 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.55 %، والفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.41 %.