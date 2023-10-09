الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.13 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
البورصة
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2458.30 نقطة، بانخفاض نسبته 0.13%.
وبلغ حجم التداول الإجمالي 5.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3.268 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و43 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.34 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الفنادق والسياحة، التكنولوجيا والإتصالات 3.70 %، 1.44 %، 0.47 %، 0.36 %، 0.21 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية واللإنشائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية، الخدمات التجارية، الأغذية والمشروبات، النقل، الخدمات التعليمية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، البنوك، التأمين، العقارات 1.83 %، 1.83 %، 1.44 %، 1.25 %، 1.07 %، 0.49 %، 0.42 %، 0.29 %، 0.27 %، 0.25 %، 0.20 %، 0.13 %، 0.08 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الاردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 7.14 %، الحياة للصناعات الدوائية بنسبة  5.88 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.44 %، الدولية للفنادق والاسواق التجارية بنسبة 4.17 %، ومصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 3.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 6.67 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.55 %، التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بنسبة 4.44 %، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير بنسبة 4.17 %، والأردن الدولية للتأمين بنسبة 4.08 %.
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