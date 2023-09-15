السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مؤشر "البورصة" ينخفض %0.16 في أسبوع

البورصة
البورصة
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى 2407.1 نقطة مقارنة مع 2411.0 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.16 %. 
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 10/09 – 14/09 حوالي 4.0 مليون دينار مقارنة مع 4.3 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 6.4 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي، حوالي 20.1 مليون دينار مقارنة مع 21.5 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ 30.5 مليون سهم، نفذت من خلال 15990 عقداً.اضافة اعلان
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى، حيث حقق ما مقداره 10.96 مليون دينار وبنسبة 54.43 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 5.85 مليون دينار وبنسبة 29.04 %، وأخيرا قطاع الصناعة بحجم مقداره 3.33 مليون دينار وبنسبة 16.53 %.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.29 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.61 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.62 %.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي، والبالغ عددها 133 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 48 شركة، أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 51 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فهي مستشفى ابن الهيثم حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 18.95 %، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 13.46 %، الاتحاد للاستثمارات المالية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 10.87 %، سنيورة للصناعات الغذائية، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة
 10.04 %، والتجمعات لخدمات التغذية والإسكان، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.09 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي، الأردن الدولية للتأمين حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 11.54 %، التأمين العربية - الأردن، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.00 %، رم للوساطة المالية، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.57 %، الوطنية لصناعة الصلب، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 8.33 %، والزرقاء للتعليم والاستثمار، حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 7.37 %.
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