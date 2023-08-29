الثلاثاء 29 آب 2023
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مؤشر البورصة ينخفض 0.16 %

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
بورصة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2397.95 نقطة، بانخفاض نسبته 0.16 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.628 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
1.33 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.64 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.12 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، التأمين، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية 4.29 %، 2.43 %، 1.26 %، 1.20 %، 0.62 %، 0.48 %، 0.23 %، 0.16 %،  0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، الخدمات الصحية، الخدمات التجارية، التكنولوجيا والإتصالات، البنوك 1.74 %، 1.67 %، 1.22 %،
 0.86 %، 0.77 %، 0.46 %، 0.35 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.26 %، الاردن الدولية للتأمين بنسبة 4.65 %، الشرق العربي للإستثمارات العقارية بنسبة 4.35 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.29 %، والدولية للفنادق والأسواق التجارية بنسبة 4.26 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 6.69 %، فينيكس العربية القابضة بنسبة 6.25 %، مستشفى ابن الهيثم بنسبة 5.00 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.65 %، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.65 %.
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