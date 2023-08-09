الخميس 10 آب 2023
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مؤشر "البورصة" ينخفض 0.2 %

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
البورصة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2438.96 نقطة، بنسبة 0.2 %. 
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1.754 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة
0.40 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.23 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.09 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، العقارات، التأمين 1.43 %، 0.69 %، 0.20 %، 0.11 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات الصحية، الصناعات الكهربائية، الفنادق والسياحة، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الخدمات التجارية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية 3.96 %، 2.34 %،  1.56 %، 0.97 %، 0.68 %، 0.62 %، 0.45 %، 0.39 %، 0.35 %، 0.30 %، 0.09 %، 0.04 %، 0.03 %، 0.01 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 5.45 %، دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 4.17 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 4.07 %، نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 3.85 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 3.80 %.

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