مؤشر "البورصة" ينخفض %0.4

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2422.77 نقطة، بانخفاض نسبته 0.4 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1.612 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 18 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.58 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.43 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.28 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، الخدمات التعليمية، النقل، الخدمات التجارية، التأمين 1.34 %، 0.62 %، 0.45 %، 0.44 %، 0.04 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، العقارات، الصناعات الهندسية والإنشائية، الأغذية والمشروبات، البنوك، الفنادق والسياحة 4.35 %، 1.67 %، 0.84 %، 0.81 %، 0.60 %، 0.53 %، 0.46 %، 0.44 %، 0.38 %، 0.33 %، 0.26 %، 0.12 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية بنسبة 7.69 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 5.00 %، الكفاءة للاستثمارات العقارية بنسبة 4.35 %، والأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.00 %.