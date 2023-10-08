الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.41 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
البورصة
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2461.38 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3.001 عقد.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 16 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.84 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات 2.31 %، 0.60 %، 0.49 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، البنوك، النقل 4.71 %، 1.64 %، 0.98 %، 0.86 %، 0.84 %، 0.78 %، 0.66 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.22 %، 0.14 %، 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 5.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.76 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.65 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.35 %، والأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.45 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.00 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.71 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.55 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.26 %، والموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.00 %.
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