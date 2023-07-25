الثلاثاء 25 تموز 2023
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مؤشر "البورصة" ينخفض %0.49

مستثمرون يراقبون أسعار الأسهم في بورصة عمان - (الغد)
بورصة
  انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2461.26 نقطة، بنسبة 0.49 %. 
وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 2.603 عقود.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 92 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 16 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.28 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 1.02 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.01 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماوية، البنوك، الخدمات التجارية 0.28 %، 0.19 %، 0.13 %، 0.06 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات المالية المتنوعة، التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التعليمية، التأمين، العقارات، النقل %2.70، %1.84، %1.72، 1.45 %، 1.45 %، 1.07 %، %0.39، %0.27، %0.15، 0.11 %، 0.03 % على التوالي. 
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ دار الأمان للتمويل الإسلامي بنسبة 5.00 %، تطوير العقارات بنسبة 5.00 %، المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 4.29 %، الفنادق والسياحة الأردنية بنسبة %4.27، والأردن الأولى للاستثمار بنسبة 4.00 %.
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