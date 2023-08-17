مؤشر "البورصة" ينخفض %0.6

اضافة اعلان

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان أمس إلى 2386.90 نقطة، بنسبة 0.6 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1.707 عقود.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و40 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.11 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.79 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.35 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الخدمات التجارية، العقارات 0.71 %، 0.17 %، 0.05 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، النقل، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، البنوك، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، التأمين، الأغذية والمشروبات 5.00 %، 1.67 %، 1.37 %، 1.33 %، 0.93 %، 0.57 %، 0.57 %، 0.37 %، 0.33 %، 0.20 %، 0.19 %، 0.09 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 4.55 %، حديد الأردن بنسبة 4.55 %، دار الغذاء بنسبة 4.29 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.92 %، والأردن الدولية للاستثمار بنسبة 3.41 %.أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 5.13 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.00 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 5.00 %، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بنسبة 4.76 %، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين بنسبة 4.71 %.