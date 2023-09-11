مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

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ارتفع مؤشر بورصة عمان خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.01 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2411.وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 7.3 مليون سهم، موزعة على 3673 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دينار.وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى. (بترا)