مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

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أغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.01 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2410.وأغلقت البورصة اليوم على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 45 شركة أخرى. (بترا)