مؤشر ثقة المستثمر الأردني يسجل تراجعا طفيفا

اضافة اعلان

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ليصل إلى 178.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 179 نقطة في الربع الأول من عام 2023.1.شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً من 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023 إلى 191.1 نقطة في الربع الثاني من عام 2023.•بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 2.6% في الربع الثاني من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 3.0% خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.8% خلال الربع الأول عام 2023.•وصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي 318.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023. فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 382.9 مليون دينار في الربع الأول عام 2023، وحوالي 501.7 مليون دينار في الربع الثاني عام 2022.•بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 241 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.•وصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي 89.6 في الربع الثاني من عام 2023.2.ارتفع مؤشر الثقة في النظام النقدي من 160.3 نقطة في الربع الأول عام 2023 إلى 200.0 نقطة في الربع الثاني عام 2023.•نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 11.93 مليار دينار في الربع الأول عام 2023 إلى 12.24 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة ارتفاع 2.6%.•انخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.48% في الربع الأول عام 2023 إلى 2.26% في الربع الثاني عام 2023.•ارتفعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 9.7%، من 291 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 319.2 مليون دينار في الربع الثاني عام 2023.3.شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من 193.6 نقطة في الربع الأول عام 2023 ليصل إلى 132.9 نقطة في الربع الثاني عام 2023.•تراجع مؤشر البورصة بمقدار 386.2 نقطة ليصل إلى 4,577.4 نقطة في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بالربع السابق من نفس العام.•انخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى 67.1% في الربع الثاني عام 2023، مقارنة بـ 84.7% في الربع الأول عام 2023.•ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.12 مليار دينار في الربع الثاني عام 2023، أي بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.