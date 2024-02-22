الخميس 22 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
اقتصاد
الاقتصاد المحلي
الخميس 22 شباط 2024
3:27 م
مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب
مجلس الأمة
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
اضافة اعلان
الأردن
الأعيان
Copy
ذات صلة
الأردن وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية
منذ3 ساعة
وكالة اليابان للتعاون الدولي تعقد "ورشة العافية في الأردن" بعمان
21 شباط 2024
أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
20 شباط 2024
تجارة عمان تبحث مع السفارة التونسية سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي
18 شباط 2024
اقرأ أيضا
الأردن وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاستثمارية
منذ3 ساعة
مليونا مواطن وقطاعات اقتصادية يستفيدون من مشاريع وبرامج صندوق الطاقة
منذ5 ساعة
كناكرية: صندوق "الضمان" الاستثماري الأكبر في المملكة بموجودات 14.9 مليار
منذ22 ساعة
"رجال الأعمال" توقع مذكرة إطارية مع اتحاد الغرف السعودية
21 شباط 2024
الضريبة تدعو للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني (رابط)
21 شباط 2024
وكالة اليابان للتعاون الدولي تعقد "ورشة العافية في الأردن" بعمان
21 شباط 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
نقيع الكركم: 6 استخدامات صحية مذهلة!"
صحة وأسرة
|
منذ 9 دقيقة
إعلان أسماء الطلبة المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة
آخر الأخبار
|
منذ 11 دقيقة
ماك اليستر متسائلا: لماذا يريد صلاح الرحيل؟
كرة القدم
|
منذ 12 دقيقة
بلدية غزة: الاحتلال يجرف 55 ألف شجرة ويدمر 8 حدائق
العرب والعالم
|
منذ 16 دقيقة
مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب
الاقتصاد المحلي
|
منذ 19 دقيقة
الخصاونة: نعمل على الحد من الآثار التضخمية.. وأوضاعنا آمنة وأمينة
أخبار محلية
|
منذ 25 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماذا تريد أميركا من الفلسطينيين..؟
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
"بصمة" الأطباء.. أزمة مفصلية!
محمود الخطاطبة
|
اليوم
نماذج الحوكمة المؤسسية
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وجهة نظر اقتصادية
رعد التل
|
اليوم
كلهم وطنيون إلا الأردن!!
سميح المعايطة
|
اليوم
خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (3 - 6)
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
الوقت الذي يراهن عليه الجميع بخسارات يومية
مالك العثامنة
|
اليوم
ترجمات
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-2)
ترجمات
|
منذ17 ساعة
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-1)
ترجمات
|
20 شباط 2024
العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية
ترجمات
|
19 شباط 2024
الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"
ترجمات
|
19 شباط 2024
نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم
ترجمات
|
18 شباط 2024
لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة
ترجمات
|
17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ترند الحلويات !
متعثر
20 شباط 2024
العالم وغزة
19 شباط 2024
يوم الإجازة!
18 شباط 2024
لندن
17 شباط 2024
جولة جلالة الملك الخارجية
16 شباط 2024