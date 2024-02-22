مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.