الخميس 22 شباط 2024
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مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

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مجلس الأمة
 أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.اضافة اعلان
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