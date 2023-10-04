ما أبرز أنواع الجرائم السيبرانية في المملكة؟

إبراهيم المبيضين

تتنوع وتتعدد الجرائم السيبرانية في العالم الرقمي اليوم بحسب تنوع أهدافها التي تحمل عنوانا واحدا هو الإضرار بالغير أو الاستفادة غير المشروعة معنويا أو ماديا، ما يستدعي الحيطة والحذر ووضع الإستراتيجيات وتبني الأدوات التي تحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطرها الكبيرة في بلد يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت حاجز الـ11 مليون مستخدم.

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خبراء أكدوا لـ "الغد" أن التصيد الإلكتروني وبرمجيات الفدية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، من أكثر أنواع الجرائم السيبرانية انتشارا محليا في هذه الفترة، إلى جانب أنواع أخرى تستهدف الأفراد والمؤسسات من كل القطاعات، مع سعي دؤوب من قبل قراصنة الإنترنت لاستحداث طرق وأنواع أخرى للجريمة السيبرانية مع التطور الكبير والمتسارع الحاصل في عالم التقنية وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقالوا إن هذه التهديدات تعد شائعة بسبب الاعتماد المتزايد من قبل الناس والمؤسسات المختلفة على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المترابطة والبيانات المخزنة عبر الإنترنت في حياتنا اليومية، فيما تشير أرقام عالمية إلى أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية اليوم يتجاوز خمسة مليارات مستخدم.



يأتي ذلك في وقت تظهر فيه دراسات عالمية ان الهجمات والجرائم الالكترونية هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، ففي عام 2021 حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبًا ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2019 (كل 19 ثانية)، وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في عام 2016.



وقال المركز الوطني للأمن السيبراني أمس إنه وفي ظل العصر التكنولوجي والتقني الذي نعيش فيه، فإنّ مفهوم الجريمة لم يعد مُقتصراً على معناها التقليدي الذي يقوم به شخص ما بشكل مُباشر وواضح.



تعريف الجريمة السيبرانية



وعرف المركز الجريمة السيبرانية (Cybercrime) بأنّها "أي نشاط غير قانوني يتم تنفيذه بواسطة أي من معدات ووسائل تكنولوجيا المعلومات المُختلفة كأجهزة الكمبيوتر والإنترنت بهدف الإضرار بشخص أو مؤسسة ما".



وقال المركز إن الجرائم الإلكترونية تحمل خطرا داهما ومُحدقا على جميع الأفراد والمؤسسات والقطاعات وحتى الدول، فالجرائم الإلكترونية غير قابلة للانحسار بعيداً عن أي حدود وجغرافيا؛ ذلك أنّ شبكة الإنترنت العالمية هي مكان وجود هذه الجرائم وحدوثها.



أنواع الجرائم السيبرانية الشائعة



وبين أن الجرائم السيبرانية أنواع مُتعددة وأشكال كثيرة، وأكثرها شيوعا القرصنة السيبرانية (Hacking) هي التي يتم من خلالها الوصول بشكل غير مُصرح به إلى بيانات ومعلومات على جهاز كمبيوتر أو ضمن شبكة معلوماتية مُعينة، إذ ينتهز قراصنة الإنترنت أو المتسللون أي نقاط ضعف فنية موجودة في شبكة تابعة لجهة ما سواء كانت فرداً أو مؤسسة أو حتى حكومة لسرقة البيانات الموجودة على الأجهزة المُتصلة بتلك الشبكة، ويعدّ هذا النوع من الجرائم الإلكترونية من المخاطر والتهديدات التي تهدد الأمن السيبراني بشكل كبير.



وقال إن من أنواع الجرائم السيبرانية الشائعة هي التصيد الاحتيالي (Phishing) وهي تلك الجرائم الإلكترونية التي تحدث عندما يقوم المُتسللون عبر الإنترنت بخداع مُستخدِمي الأجهزة للقيام بإجراء حدث مُعين كالنقر فوق رابط أو فتح رسالة مُعينة لتنزيل برامج ضارة على أجهزتهم أو توجيههم لفتح مواقع إلكترونية مُخادعة، ويمكن أن يتم تنفيذ مثل هذا النوع من الهجمات السيبرانية من خلال العديد من الطرق كالرسائل النصية أو باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنّ مُصطلح التصيد الاحتيالي يُشير بشكل خاص إلى الهجمات التي يتم تنفيذها من خلال رسائل البريد الإلكتروني.



وبين أن من أنواع الجرائم السيبرانية هي البرامج الضارة (Malware) وهو ما يُعرف بالإنجليزية (Malicious Software) وهي عبارة عن أي نوع من أنواع البرامج أو الكود الذي يتم تصميمه وإنشاؤه لإلحاق الضرر بالشبكة أو بالأجهزة المُتصلة بها أو أي هدف خبيث آخر، إذ قد يتم استخدام مثل هذا النوع من البرمجيات الخبيثة للوصول إلى معلومات وبيانات خاصة بالمُستخدِم دون علمه، إذ أنّه عادة ما يتم ارتكاب هذه الجريمة الإلكترونية للحصول على معلومات سرية وحساسة.



وأكد بأن من أنواع الجرائم السيبرانية الخطيرة أيضا سرقة الهوية (Identity Theft) وهي أحد أنواع الجرائم السيبرانية التي تنطوي على سرقة إثبات هوية الضحية، إذ إنّه وبمجرد سرقة بيانات الاعتماد فإنّه يُمكن للمُهاجم امتلاك امتيازات الحساب وكأنه المالك الفعلي له، ويُمكن أن يكون هذا النوع من الهجمات الإلكترونية ذا عواقب وخيمة قد تؤدي إلى مواجهة قانونية بحق الضحية، إذ قد ينتج عن هذا النوع من الهجمات سرقة وثائق هوية كرقم رخصة القيادة ومعلومات جواز السفر أو حتى تفاصيل بطاقة الائتمان المصرفية وغيرها مما قد يخص الشخص.



وأشار إلى أن الجرائم السيبرانية تشمل برامج الفدية (Ransomware) والتي بين بأنها نوع من الهجمات الإلكترونية التي يتم خلالها استخدام برامج ضارة تحول دون قدرة المُستخدِم على الوصول إلى بياناته أو معلوماته، إذ تتم مُطالبته بدفع مبلغ مالي مُعين أو ما يُعرف بالفدية لإرجاع تلك المعلومات أو الملفات، وعادة ما يتم تثبيت هذا النوع من البرامج على الأجهزة من خلال تضمينها في رابط مُعين أو رسالة مُعينة أو حتى فتح موقع إلكتروني يحتوي على برمجيات من هذا النوع.



وتظهر الدراسات العالمية بأن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بلغ قرابة 14.2 تريليون دولار في العام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع حجمه إلى 20.8 تريليون في العام 2025.



ووفقا للدراسات بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات السيبرانية حول العالم في عام 2021 حوالي 6 تريليونات دولار، من المتوقع أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار في العام 2025.



أنواع أخرى للجرائم السيبرانية



ومن جهته استعرض خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية الدكتور عمران سالم أنواعا أخرى للجرائم السيبرانية ومنها الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الأشخاص عبر الإنترنت، مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية والمتاجر المزيفة عبر الإنترنت واحتيال تقديم المساعدات، والمطاردة عبر الإنترنت (الابتزاز) أي استخدام التكنولوجيا لمضايقة شخص ما أو تخويفه أو تهديده.



وبين سالم أن من أنواع الجرائم السيبرانية أيضا التنمر عبر الإنترنت أي استخدام التكنولوجيا لمضايقة أو تخويف أو تهديد شخص ما، غالبًا في إطار جماعي، وجرائم استغلال الأطفال أي استخدام الإنترنت لاستغلال الأطفال لأغراض جنسية، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو الابتزاز الجنسي.



وتطرق عمران في الحديث إلى جريمة الإرهاب السيبراني والتي عرفها على أنها استخدام الإنترنت لتعطيل البنية التحتية الحيوية أو التسبب في الخوف والذعر على نطاق واسع.



وأشار إلى هجوم DDoS أيضا كواحد من أنواع الجريمة السيبرانية والذي يقوم من خلاله المهاجمون بإغراق الشبكة أو النظام بكمية كبيرة من حركة المرور في محاولة لإرباكها وتعطيلها.



وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن مخاوف الأمن السيبراني غالبا ما تدور حول مشكلات مثل هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وانتهاكات البيانات ونقاط الضعف في البرامج.



وبين الصفدي بأن هذه التهديدات تعد شائعة بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المترابطة والبيانات القيمة المخزنة عبر الإنترنت في حياتنا اليومية.



وأضاف الصفدي بأن مجرمي الإنترنت يستغلون نقاط الضعف هذه لتحقيق مكاسب مالية أو سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات، لافتا إلى أن التطورات التكنولوجية المستمرة تقدم أيضًا أدوات هجوم جديدة، ما يجعل من الصعب البقاء في المقدمة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية التي تستدعي ديمومة التطور والمتابعة والمراقبة اللحظية.

وأكد قائلا: "يعد تحديث وتعزيز بروتوكولات وتطبيقات الأمن السيبراني بانتظام أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية".



ما هي القطاعات المستهدفة بالجرائم السيبرانية؟



وعن أبرز القطاعات المستهدفة بالهجمات السيبرانية بين الصفدي أنه يمكن أن تكون المؤسسات في مختلف القطاعات عرضة للجرائم والهجمات الإلكترونية، ولكن قد تواجه أنواعا معينة من الكيانات (المؤسسات أو المنظمات) مخاطر أعلى من غيرها حسب حساسية نوعها وأثرها على النظام ككل، ولذا يعد الوعي بالأمن السيبراني والاستثمار في آليات الدفاع القوية والنهج الاستباقي لإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لجميع الكيانات للتخفيف من هذه المخاطر.



وقال إن من المؤسسات المستهدفة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تفتقر إلى موارد مخصصة للأمن السيبراني، ما يجعلها أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن دفاعاتها أضعف من غيرها واختراقها سيكون سهلا مقارنة مع غيرها من الشركات الرائدة.



وقال الصفدي بأن من المؤسسات المستهدفة بالجرائم السيبرانية أيضا مؤسسات الرعاية الصحية التي تقوم بتخزين بيانات حساسة لمرضى، ما يجعلها أهدافًا رئيسة لهجمات برامج الفدية وانتهاكات البيانات.



وأكد بأن المؤسسات المالية والبنوك تعتبر أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية من خلال الاحتيال أو الفدية أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المالية الخاصة بالعملاء وبياناتهم المالية ومحاولة استغلال أي نقطة ضعف لتحقيق مآربهم.



وأشار إلى أن استهداف المؤسسات الحكومية يرجع لأسباب مختلفة، بما في ذلك الدوافع السياسية أو التجسس أو تعطيل الخدمات العامة، واستهداف المؤسسات التي تدير البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء وإمدادات المياه وأنظمة النقل والاتصالات أهداف جذابة نظرًا لاحتمال حدوث خلل على نطاق واسع وتعطيل الخدمات بشكل يسبب شللا كاملا.



وقال إن تجار التجزئة ومواقع التسويق الإلكترونية غالبًا ما تكون مستهدفة للحصول على المعلومات المالية وبيانات العملاء، حيث تكون أنظمة نقاط البيع عرضة للهجمات الإلكترونية خاصة ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية المستخدمة للدفع داخل المتجر أو الموقع الإلكتروني.



وبين أن من المؤسسات المستهدفة أيضا المؤسسات التعليمية حيث تحتوي الجامعات والمدارس على بيانات بحثية قيمة ومعلومات شخصية، وقد يكون لديها إجراءات أقل قوة للأمن السيبراني، والشركات الصناعية والتصنيعية مع تزايد اتصال الأنظمة الصناعية (الثورة الصناعية الرابعة)، ما يزيد من خطر الهجمات الإلكترونية على عمليات التصنيع وسلاسل التوريد فيها مما يؤثر عليها ويعطل إنتاجية المؤسسة.



ولفت الصفدي إلى استهداف شركات التكنولوجيا لسرقة الملكية الفكرية أو معلومات الملكية أو كوسيلة لشن هجمات أوسع نطاقًا نظرًا لطبيعتها المترابطة مع غيرها من القطاعات المختلفة التي تعتمد عليها لتوفير وسائل الاتصال فيما بينها، واستهداف المنظمات غير الربحية بسبب الموارد المحدودة والتصور بأنها قد لا تعطي الأولوية للأمن السيبراني.

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