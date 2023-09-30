ما المطلوب لاستدامة انخفاض عجز الميزان التجاري؟

اضافة اعلان

تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر إيجابي، لكن المحك الفعلي أن يستمر هذا المؤشر لأهمية ما يساهم به من تعزيز المخزون من الاحتياطي الأجنبي ومنحه العملة المزيد من المتانة.عجز الميزان التجاري محليا تراجع 9.3 % في 7 أشهر، الأمر الذي عزاه خبراء اقتصاديون إلى تراجع حجم المستوردات بشكل واضح، مدفوعة بتقليص فاتورة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية وتراجع حجم المستوردات المحلية من الحلي والمجوهرات، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية.وشدد الخبراء على ضرورة استدامة انخفاض عجز الميزان التجاري، والعمل على دعم كافة الأسباب التي تساعد في استمرار انخفاضه وذلك من خلال إطلاق الحكومة سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على زيادة الصادرات وتنويعها، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة البديلة وزيادة نسبتها في معادلة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الدخول في اتفاقيات تجارية جديدة.وكانت دائرة الاحصاءات العامة قد أعلنت في تقرير التجارة الخارجية تراجع المعجز في الميزان التجاري ليبلغ 5.307 مليار دينار.وبحسب التقرير ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر بنسبة 1.3 بالمائة، لتبلغ 4.914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 5.292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار.وفي المقابل انخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمائة، لتبلغ قيمتها 10.599 مليار دينار عن نفس الفترة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمائة للشهر الثاني على التوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أكد أن مواصلة تراجع عجز الميزان التجاري مؤشر ايجابي للاقتصاد الوطني ويؤثر على ميزان المدفوعات بشكل جيد والذي يضم بنودا أخرى مهمة مثل الدخل السياحي الذي يندرج تحت حساب الخدمات، وحوالات المغتربين التي تندرج تحت بند التحويلات الجارية، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي.ووفق المخامرة فإن انخفاض العجز التجاري يعود إلى مجموعة من الأسباب، منها انخفاض حجم المستوردات بشكل واضح نتيجة تراجع فاتورة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية وبنسبة اقتربت من 19 % إضافة إلى تراجع مستوردات المملكة من الحلي والمجوهرات بما نسبته 35 %، علاوة على ارتفاع صادرات المملكة خلال الأشهر الماضية بنسب معقولة حيث ارتفعت نسبة تغطيتها للمستوردات.ويشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كانت قد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 50 %، مقارنة بنسبة47.5 % في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2.8 %.وبهدف استدامة تراجع عجز الميزان التجاري طالب المخامرة بضرورة إطلاق الحكومة سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيزها على زيادة الصادرات وتنويعها، من خلال تخفيض كلف الإنتاج المتعلقة بأسعار الطاقة وأجور النقل لزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا، إضافة إلى أهمية تحسين جودة شبكة النقل العام في محافظات المملكة إلى جانب البحث عن شركاء تجاريين إستراتيجيين للأردن يمكن من خلالهم المساهمة في تقليل كلف الاستيراد، والحد من انعكاس ارتفاع أسعار البضائع عالميا لدينا.من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن تراجع عجز الميزان التجاري محليا من شأنه أن يساعد في تعزيز مخزون المملكة من الاحتياطي الاجنبي ما يمنح الدينار المزيد من المتانة.ولفت عقل إلى أن اهمية انخفاض عجز الميزان التجاري الحاصل خلال الاشهر الماضية من العام، تكمن بتحقق هذا التراجع بعد ارتفاع غير عادي بهذا المؤشر خلال العام الماضي، وبذلك يعود العجز لدينا في الميزان التجاري إلى المستوى المتوسط الآمن.وكان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 22.36 بالمائة، بنهاية العام 2022، ليبلغ 10.59 مليار دينار.وأكد عقل أنه لابد من العمل على المحافظة على انخفاض الميزان التجاري وذلك من خلال رفع سوية القطاع الصناعي لغاية زيادة حجم الانتاج المحلي، وإحلال المنتجات المصنعة محليا بدلا من المستوردة، إضافة إلى ضرورة التوسع في مشاريع الطاقة البديلة وزيادة نسبتها في معادلة الاستهلاك المحلي، حيث أن ذلك سيعزز انخفاض فاتورة المستوردات من المشتقات النفطية التي شكل ارتفاعها خلال السنوات الماضية عبئا على الاقتصاد الوطني.إلى ذلك، قال استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إنه من المهم البناء على انخفاض عجز الميزان الحاصل، والعمل على دعم كافة الاسباب التي تساعد في استمرار انخفاضه، وذلك من خلال فتح واستهداف اسواق خارجية جديدة، إضافة إلى تمكين القطاع الصناعي وحفزه لزيادة حجم الصادرات، إلى جانب استغلال كافة اشكال الطاقة الداخلية التي تضمن تقلص فاتورة المستوردات النفطية الخاصة في الاردن، والمتمثلة بالطاقة النظيفة والصخر الزيتي.وأوضح الحموري أن لانخفاض عجز الميزان التجاري اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني يتمثل في المحافظة على رصيد المملكة من العملات الصعبة ، فضلا عن التقليل الحاجة إلى الاقتراض لانه عادة ما يتم تغطية الفجوة في الميزان التجاري من خلال الاقتراض.وبحسب الحموري فإن انخفاض الميزان التجاري خلال الفترة الماضية من العام يعود بشكل واضح إلى التراجع الكبير في حركة المستوردات، إلى جانب نمو حجم الصادرات، مشيرا إلى ان تراجع حجم الوردات يعبر احيانا عن تراجع حجم النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب العام.