ما توقعات "Bard" لأثر انسحاب روسيا من صفقة الحبوب على الأردن والعالم؟

إسراء الردايدة

أظهرت معلومات تجميعية قامت بها "الغد"، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي “Bard" من غوغل وفقًا لتقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي، أن يكون لانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود أثر على الأردن.

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واستند الذكاء الاصطناعي إلى أن الأردن يستورد قمحه من أوكرانيا وروسيا، وهو ما تنفيه الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي.



وقال البرماوي إن غالبية كميات القمح المستوردة هي من رومانيا وبنسبة 90%، بالإضافة كميات أخرى من عدة دول مختلفة من بينها الولايات المتحدة.



وبحسب برنامج الغذاء العالمي، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد سيزداد في الأردن بنسبة 20٪ في عام 2023، وهو ما سيدفع 200 ألف شخص إضافيين إلى الجوع وسوء التغذية.



ووفق المعلومات، فإن تأثير انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود سيشعر به أشد الناس فقراً وضعفاً في الأردن. هؤلاء الناس يكافحون بالفعل من أجل شراء الطعام، والزيادة في الأسعار يمكن أن تدفعهم إلى حافة الهاوية.



وتعمل الحكومة على التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا، لكنها مهمتها تبدو "صعبة"، وفقا للمعلومات التجميعية، ما يعني أن البلاد ستواجه عددًا من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة.



ويعتبر الأردن بالفعل دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه حوالي 13٪ من السكان انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد، وارتفع سعر القمح في الأردن بالفعل بنحو 50٪ منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وقد يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار القمح في الأردن، مما قد يؤدي إلى انتشار الجوع وسوء التغذية.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي فإن 1.7 مليار شخص سيواجهون بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، ومن المحتمل أن يزداد عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع بمقدار 100 مليون آخرين.



هذا وأعلنت روسيا أمس أنها ستعلق مشاركتها في "مبادرة حبوب البحر الأسود"، وتم اتخاذ هذا القرار ردًا على عقوبات الغرب على روسيا، والتي جعلت من الصعب على روسيا تصدير الحبوب والأسمدة الخاصة بها.



وكانت مبادرة حبوب البحر الأسود اتفاقًا بوساطة الأمم المتحدة سمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى أجزاء من العالم تكافح الجوع. تم توقيع الاتفاقية في يوليو 2022، وساعدت في زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا بشكل كبير.



حيث تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم. وفقًا للأمم المتحدة، ففي عام 2021، صدرت أوكرانيا 44.7 مليون طن من القمح، و33.1 مليون طن من الذرة، و10.5 مليون طن من زيت عباد الشمس.



وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل هذه الصادرات، وساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود في التخفيف من تأثير الحرب على الأمن الغذائي العالمي. منذ توقيع الاتفاقية، تم تصدير أكثر من 27 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عبر البحر الأسود.



وإذا انسحبت روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود، فإنها ستقطع مصدرًا رئيسيًا للحبوب عن البلدان التي تعاني بالفعل من الجوع. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل ويمكن أن يؤدي إلى المجاعة في بعض البلدان.





أبعاد تعليق روسيا الاتفاقية





التأثير على الشرق الأوسط





- التأثير على أسعار الغذاء العالمية: روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان للقمح والذرة وزيت عباد الشمس. لقد عطلت الحرب في أوكرانيا بالفعل هذه الصادرات، وانسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود سيجعل الوضع أسوأ. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حادة في أسعار الأغذية العالمية، مما قد يكون له أثر مدمر على الأمن الغذائي في البلدان النامية.ويقدر البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن ترفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 20٪ إلى 25٪ في 2022-23. وسيكون لذلك أثر شديد بوجه خاص على البلدان المنخفضة الدخل، حيث تمثل الأغذية حصة كبيرة من إنفاق الأسر المعيشية.- التأثير على الأمن الغذائي العالمي : البلدان التي من المرجح أن تتأثر بسحب مبادرة حبوب البحر الأسود هي تلك التي تواجه بالفعل انعدام الأمن الغذائي. وتشمل هذه البلدان الصومال واليمن ولبنان. يمكن أن تدفع الزيادة في أسعار المواد الغذائية هذه البلدان إلى المجاعة، مما قد يكون له تأثير مدمر على سكانها.ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم قد زاد بالفعل بمقدار 100 مليون شخص منذ بداية الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر إذا استمرت الحرب وتعطلت صادرات الحبوب من أوكرانيا.- التأثير على التجارة العالمية : يمكن أن يكون لانسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود تأثير كبير على التجارة العالمية. البحر الأسود هو طريق شحن رئيسي لتصدير الحبوب. إذا استمرت الحرب في أوكرانيا وظل انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود ساريًا، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في التجارة العالمية، مما قد يكون له تأثير غير مباشر على الاقتصاد العالمي.تقدم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) معلومات عن تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي. وجد أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، نُشر في تموز يونيو 2022، أنه من المتوقع أن تدفع الحرب 19 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووجد أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، نُشر في آيار مايو 2022، أنه من المتوقع أن تدفع الحرب 13 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما نشر البنك الدولي تقريرًا عن تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي حيث وجد تقرير البنك الدولي أنه من المتوقع أن تؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10٪ إلى 15٪ في عام 2022.ومازالت هذه المعلومات الواردة من مصادر البيانات والإحصاءات حول تأثير انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود على الدول العربية قليلة ولكن لا يزال تأثير الحرب يتكشف، ومن المرجح أن المدى الكامل للتأثير لن يكون معروفًا لبعض الوقت. ومع ذلك، من الواضح أن الحرب لها تأثير مدمر على الأمن الغذائي في المنطقة، ويمكن أن يواجه ملايين الناس الجوع وسوء التغذية إذا استمرت الحرب.ولأن الشرق الأوسط منطقة معرضة بشكل خاص لتأثير انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود. تستورد المنطقة كمية كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا، ويمكن أن يكون للزيادة في أسعار المواد الغذائية تأثير مدمر على الأمن الغذائي في المنطقة. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن الشرق الأوسط هو أكثر مناطق العالم انعدام الأمن الغذائي.- مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في حوالي 80٪ من وارداتها من القمح. أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى زيادة حادة في أسعار القمح في مصر، وقد يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع الأسعار.يمكن أن يكون لهذا تأثير مدمر على الأمن الغذائي في مصر، حيث يعيش الملايين من الناس بالفعل في فقر. وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) ، من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في مصر بنسبة 20٪ في عام 2023 نتيجة الحرب في أوكرانيا.- لبنان: بلد آخر يعتمد بشدة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا. أدت الحرب في أوكرانيا بالفعل إلى نقص في القمح في لبنان، وقد يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى زيادة الوضع سوءًا.



وقد يؤدي ذلك إلى انتشار الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع في لبنان، الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة. وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، استورد لبنان 66٪ من قمحه من روسيا وأوكرانيا في عام 2021. تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح في لبنان بأكثر من 50٪، وقد يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع الأسعار.



- اليمن: بلد مزقته الحرب ويواجه بالفعل أزمة غذائية حادة. جعلت الحرب في أوكرانيا الوضع أسوأ، حيث يعتمد اليمن على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا لنحو نصف احتياجاته من القمح. وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يواجه 19 مليون شخص في اليمن بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد يرتفع العدد إلى 22 مليونًا إذا استمرت الحرب. يمكن أن يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، مما قد يؤدي إلى انتشار المجاعة.



- السودان: يعتمد بشكل كبير على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا. تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار القمح في السودان بأكثر من 50٪، وقد يؤدي انسحاب مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ارتفاع الأسعار.

