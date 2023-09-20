الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ما حقيقة تقديم الضمان مساعدات مالية بقيمة 250 دينارا لكل مواطن؟

نقود - (تعبيرية)
نقود - (تعبيرية)
نفى الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (250) دينارا للمواطنين بمناسبة دخول العام الدراسي عبر رابط إلكتروني مزعوم. اضافة اعلان

وأكد القضاة أن المؤسسة لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط، ولم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وحذّر من التفاعل مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة إلى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.

وشدد القضاة على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني http://ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

وأشار إلى أن المؤسسة ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.
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