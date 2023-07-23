الإثنين 24 تموز 2023
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ما سبل إطالة مدة إقامة السائح بالمملكة؟

سياح يزورون آثار مدينة جرش - (الغد)
سياح يزورون آثار مدينة جرش - (الغد)
 وسط حالة الانتعاش التي شهدها القطاع السياحي في المملكة، تبرز تفاصيل من الممكن أن تسهم معالجتها في الحفاظ على هذه الحالة بالقطاع، بل وترفدها وتعزز من أثرها على الدخل السياحي.اضافة اعلان
أدوات بالمتناول ولا تندرج في سياقات مستحيلة أو صعبة قد تسهم في إطالة مدة إقامة السائح في المملكة، ما يؤثر في إيرادات القطاع إيجابا.
خبراء في القطاع السياحي أكدوا أن زيادة مدة إقامة السائح ستنعكس على زيادة بحجم إنفاقه في المملكة، ما يسهم في تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية، خاصة فيما يتعلق بالفنادق والمطاعم والنقل.
وأشار هؤلاء الى أن إطالة مدة السائح تتطلب إجراءات حكومية تحفيزية سريعة تتمثل بإعادة النظر بالكلف التشغيلية، خاصة بما يتعلق بالطاقة، إضافة الى تحسين البنية التحتية والخدمية التي يحتاجها السائح في المواقع السياحية والأثرية.
وتتراوح مدة إقامة السائح في المملكة بين 6 و10 أيام، بحسب مؤشرات القطاع السياحي.
ووصف الخبراء، القطاع السياحي، بمثابة "نفط الأردن"، في ظل التنوع السياحي الكبير والفريد على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدين قدرة القطاع على توفير المزيد من فرص العمل.
وتصل نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي الى 14 %، فيما يوجد بالمملكة أكثر من 100 ألف موقع سياحي وأثري، ما يجعل المملكة بمثابة متحف طبيعي وتاريخي.
يشار إلى ارتفاع الدخل السياحي في المملكة بنسبة 60 % خلال النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 2.4503 مليار دينار، مدفوعاً بزيادة عدد السياح الذي وصل إلى 3.0258 مليون سائح.
وأكد رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، ضرورة العمل على إطالة مدة إقامة السائح من خلال طرح عروض أسعار مشجعة للسائح لإمضاء أطول فترة ممكنة في المملكة.
وأوضح قعوار، أن إطالة مدة إقامة السائح تحتاج الى وجود خدمات سياحية متكاملة في مختلف المواقع والعمل على توفير فعاليات وأنشطة سياحية، إضافة إلى تخفيض الكلف.
وأشار إلى أهمية استهداف السياحة العربية التي تبحث عن خدمات سياحية تتركز بالترفيهية وتوفيرها لهم عبر إنشاء مدن ترفيهية تلبي حاجتهم، خاصة أنها سياحة عائلية تبحث عن الترفيه أكثر من الأنواع الأخرى من السياحة، إضافة الى تحسين البنية التحتية في الإماكن السياحية، ونوه الى ضرورة إطالة مدة البرامج السياحية في المملكة الى أسبوعين.
وبدوره، قال نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات "إن إطالة مدة إقامة السائح تحتاج الى برامج سياحية متعددة تتوزع على مختلف مناطق المملكة".
وأكد هلالات أن تحسين البنية التحتية عنصر مهم في إطالة مدة إقامة السائح في المملكة وتوفير الفعاليات والإنشطة، إضافة الى المهرجانات.
وطالب هلالات، الجهات المعنية، بتوفير بيئة استثمارية تعزز وتدعم الاستثمار الموجود من خلال تخصيص مناطق لجذب الاستثمار اليها.
وأشار الى أهمية تفعيل دور هيئة تنشيط السياحة، وهي المسوق السياحي للمملكة للعمل على التسويق والترويج المستمر لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار وإطالة مدة إقامتهم.
ومن جهته، قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامة خطار "إن توفير بيئة سياحية متكاملة يساعد على زيادة مدة إقامة السائح".
وأكد خطار أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية في مختلف الأماكن السياحية لتزيد من فرص إقامة زوار المملكة، وأضاف أن تخفيض كلف السياحة في المملكة يؤدي الى زيادة إقامة الزائر، ما يتيح فرصة زيادة إنفاق السائح في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وزاد عدد سياح المبيت، خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 2.4917 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 54.4 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 534.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 94.0 %.
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