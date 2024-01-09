مبانٍ صناعية جديدة في الموقر لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار

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أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية إقامة مبانٍ صناعية جديدة في مدينة الموقر الصناعية لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في المدينة وإقبال العديد من المستثمرين عليها.ووقعت الشركة اليوم اتفاقيتي تنفيذ وإشراف هندسي لتنفيذ المباني الجديدة مع شركة مقاولات محلية وشركة استشارات هندسية بمساحة (11) ألف متر مربع تصل كلفتها إلى قرابة (2) مليون دينار أردني.ووقع الاتفاقيات عن شركة المدن الصناعية الأردنية مديرها العام عمر جويعد والمهندس محمود حامد عن مؤسسة الحلول التفصيلية للمقاولات الإنشائية والمهندس وهيب مدانات عن مكتب وهيب مدانات مهندسون مستشارون.وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن اقامة هذه المباني تأتي ضمن خطة الشركة لإقامة العديد من المباني الصناعية الجديدة في مختلف مواقع المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة لتلبية الطلب الاستثماري عليها، حيث باشرت الشركة مؤخرا بإقامة مبانٍ صناعية جديدة في مدينتي السلط ومأدبا الصناعيتين ويجري تنفيذها.وأوضح جويعد أن المباني الجديدة في مدينة الموقر الصناعية تقام بمساحات مختلفة تشمل (328م2) و(813 م2) وفق أرقى المواصفات، مشيدا بحجم الإنجاز الذي وصلت إليه المدينة اليوم وتنامي حركة الاستثمار فيها لتكون في صدارة المدن الصناعية الأردنية التي تشرف الشركة على إدارتها وتطويرها في مختلف مناطق المملكة.وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات في مدينة الموقر الصناعية إلى (93) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (635 ) مليون دينار وفرت قرابة (4698) فرصة عمل، لتؤكد المدينة دورها المحوري في عملتي التنمية الاقتصادية والتنموية، حيث تقع مدينة الموقر الصناعية على بعد حوالي (35) كم إلى الشرق من العاصمة عمان وتبعد عن مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب (21) كم.من جانبهم، أكد ممثلو الشركات أن العمل في موقع المشروع سينفذ وفقا للبرنامج الزمني الذي تنص عليه الاتفاقية الموقعة، معبرين عن اعتزازهم بشركة المدن الصناعية الأردنية التي تضع على الدوام ثقتها بشركات المقاولات المحلية التي تضم بين جنباتها خبرات أردنية متميزة لتنفيذ مختلف المشاريع على المستوى الوطني.يذكر أن شركة المدن الصناعية الأردنية أنهت العام الماضي أعمال التوسعة الثانية في مدينة الموقر الصناعية على مساحة (305 دونم) معلنة عن فتح باب الاستثمار فيها.