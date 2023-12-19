الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجتمع الأعمال يدعو لضرب مهربي المخدرات بيد من حديد

حرس الحدود
حرس الحدود
دعا مجتمع الأعمال، القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، إلى الضرب بيد  من حديد لمهربي المخدرات والجماعات التي تحاول المساس بأمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوفه بكل الامكانيات خلف الجيش والأجهزة الأمنية لانجاز المهمة.اضافة اعلان
 وحيت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، الجهود التي تبذلها قوات حرس لمواجهة المهربين والمخربين وكل الجماعات التي تحاول المساس بأمن الوطن، واحباط كل مخططاتهم الظلامية.
وأكدت الجمعية ثقتها الكاملة بقدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على التصدي لتجار المخدرات والمهربين والمخربين وضرب اوكارهم قبل وصولهم إلى الاراضي الأردنية، وحماية الحدود والمواطنين والدفاع عن مقدرات المملكة.
وقالت الجمعية في بيانها أن مجتمع الأعمال يقف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويدعم كل الاجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية اراضي المملكة والمواطنين والأمن الوطني في وجه الطامعين من عصابات التهريب. 
وشددت الجمعية على أن سيادة المملكة وأمنها واستقرارها تتقدم على كل الأولويات والاعتبارات، مؤكدة أن الأردن قوي بقيادته وشعبه وجيشه العربي وقادر على الوقوف بوجه كل قوى الشر والمضي بمسيرة البناء والتقدم والانجاز، وسيبقي على الدوام واحة أمن واستقرار وموطنا للتجارة والأعمال وحاضنا للاستثمار.

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