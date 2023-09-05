مجلس الأمانة يصادق على تعليمات رخص المهن خارج حدود التنظيم

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صادق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة لسنة 2023.وتنص التعليمات على أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية ستعامل معاملة الأبنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنظمة (سكن) مع تطبيق الاشتراطات ذاتها الواردة في التعليمات.ويأتي إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة رقم (11) لسنة 2022.ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المنوي توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5 ملايين و522 ألفا و239 جنيها استرلينيا بدلاً من 4 ملايين و900 ألف جنيه حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً.كما وافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703 آلاف و747 يورو بدلاً من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط/ فبراير من العام الماضي لتغطية كلف تمديد عقد الإشراف إلى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023 .