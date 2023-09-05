الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مجلس الأمانة يصادق على تعليمات رخص المهن خارج حدود التنظيم

مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان د. يوسف الشواربة
مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان د. يوسف الشواربة
صادق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة الواقعة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة لسنة 2023.اضافة اعلان

وتنص التعليمات على أن القطع خارج التنظيم وطبيعة استعمالاتها سكنية ستعامل معاملة الأبنية داخل التنظيم السكني، وأن هذه المباني ستطبق عليها تعليمات مهن الخدمات اليومية حسب تعليمات المهن ضمن القطع المنظمة (سكن) مع تطبيق الاشتراطات ذاتها الواردة في التعليمات.

ويأتي إصدار التعليمات الخاصة برخص المهن في المنطقة خارج حدود التنظيم ضمن حدود الأمانة استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (10) من قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة رقم (11) لسنة 2022.

ووافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة السفارة البريطانية المنوي توقيعها بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 5 ملايين و522 ألفا و239 جنيها استرلينيا بدلاً من 4 ملايين و900 ألف جنيه حسب الاتفاقية الموقعة سابقاً.

كما وافق المجلس على مسودة الاتفاقية المعدلة لمنحة الإشراف على إعادة تأهيل بركة البيبسي بين مجلس الأمانة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسبب رفع قيمة المنحة لتصبح 703 آلاف و747 يورو بدلاً من 600 ألف يورو حسب الاتفاقية الموقعة في 28 شباط/ فبراير من العام الماضي لتغطية كلف تمديد عقد الإشراف إلى 31/5/2024 بدلاً من 9/9/2023 .
القمح

تخفيض سعر بيع القمح للمطاحن لشهر أيلول 04 أيلول 2023

طلبة في إحدى المدارس الحكومية - (أرشيفية)

نشاط في عدد من القطاعات مع العودة للمدارس 04 أيلول 2023

شاب يعمل في مستودع طحين بعمان - (أرشيفية)

بسبب رفع الديزل.. تخفيض طن الطحين الموحد 9 % 04 أيلول 2023

سياح يسيرون في السيق المؤدي إلى البترا - (أرشيفية)

850 ألف سائح يزورون البترا منذ بداية العام 04 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-05 at 3.37.05 PM

الطباع يبحث تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الثنائي بين الأردن والباكستان

منذ11 ساعة
D8AED984D8A7D98AD8A720D8B4D985D8B3D98AD8A920-20D8AAD8B5D988D98AD8B120D8B3D8A7D987D8B120D982D8AFD8A7D8B1D987

الطاقة تنجز المرحلة الأولى من تركيب الخلايا الشمسية لبلديات الأردن

منذ12 ساعة
شخص يبحث عن أطعمة داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)

الحكومة: سنعلن أرقام ونسب الفقر العام المقبل

منذ13 ساعة
شعار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

رسائل نصية من الضمان للمشتركين غير الفعالين

منذ14 ساعة
اتحاد العمال: ندعو أصحاب المنشآت للحفاظ على سلامة العمال خلال موجة الحر

الإحصاءات العامة: الأردن ينتج من 70 إلى 90 ألف فرصة عمل سنويا

منذ14 ساعة
b759a61d-ذهب

39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ6 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 