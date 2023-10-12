مجلس شراكة بين نقابة التخليص ودوائر الحرة السورية الأردنية المشتركة

اضافة اعلان

اتفقت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، على تشكيل مجلس شراكة يضم مختلف الجهات والدوائر المعنية العاملة داخل المنطقة.وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن الهدف من تشكيل المجلس لغايات العمل بشكل جماعي لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليل مدة إنجاز البيانات واستقطاب مستثمرين جدد إلى المنطقة.وأكد في بيان، أمس، أن الاتفاق جاء عقب لقاء جمع النقابة مع مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة عرفان الخصاونة، بحضور مدير جمركها عقيد جمارك رائد بطاينة.وأوضح أن اللقاء ناقش العديد من الإجراءات التي تنفذها مختلف إدارات المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، لغايات تسريع عمليات انسياب البضائع بشكل سهل ومرن من غير تأخير.ولفت أبو عاقولة، إلى التشاركية والتنسيق الكبير بين النقابة والجهات الرسمية العاملة داخل المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابي على انسياب البضائع بشكل أسهل من دون أي معيقات.وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تسهيل التجارة بين الأردن وسورية ولبنان ودول الخليج العربي، وإمكانية العمل على تطويرها وزيادة حجم العمل، إلى جانب مناقشة المقترحات الفنية التي قدمتها النقابة وشركات التخليص.وتابع، أن عدد عقود الاستثمار المسجلة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بلغ 140عقدا لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ومعارض السيارات، فيما يصل عدد شركات التخليص العاملة فيها حاليا 15 شركة من أصل 27 مرخصة.يشار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية السورية تأسست عام 1976 بالقرب من مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، على مساحة 6500 دونم مناصفة، وبرأسمال مشترك بين البلدين، وتعد بوابة عبور على مستوى الوطن العربي ومركز تخزين وتوزيع إقليمي مهم.-(بترا)