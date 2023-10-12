الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس شراكة بين نقابة التخليص ودوائر الحرة السورية الأردنية المشتركة

نقابة أصحاب شركات التخليص
نقابة أصحاب شركات التخليص
 اتفقت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، على تشكيل مجلس شراكة يضم مختلف الجهات والدوائر المعنية العاملة داخل المنطقة.اضافة اعلان
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، إن الهدف من تشكيل المجلس لغايات العمل بشكل جماعي لتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليل مدة إنجاز البيانات واستقطاب مستثمرين جدد إلى المنطقة.
وأكد في بيان، أمس، أن الاتفاق جاء عقب لقاء جمع النقابة مع مدير عام المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة عرفان الخصاونة، بحضور مدير جمركها عقيد جمارك رائد بطاينة.
وأوضح أن اللقاء ناقش العديد من الإجراءات التي تنفذها مختلف إدارات المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، لغايات تسريع عمليات انسياب البضائع بشكل سهل ومرن من غير تأخير.
ولفت أبو عاقولة، إلى التشاركية والتنسيق الكبير بين النقابة والجهات الرسمية العاملة داخل المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابي على انسياب البضائع بشكل أسهل من دون أي معيقات.
وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تسهيل التجارة بين الأردن وسورية ولبنان ودول الخليج العربي، وإمكانية العمل على تطويرها وزيادة حجم العمل، إلى جانب مناقشة المقترحات الفنية التي قدمتها النقابة وشركات التخليص.
وتابع، أن عدد عقود الاستثمار المسجلة بالمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بلغ 140عقدا لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ومعارض السيارات، فيما يصل عدد شركات التخليص العاملة فيها حاليا 15 شركة من أصل 27 مرخصة.
يشار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية السورية تأسست عام 1976 بالقرب من مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، على مساحة 6500 دونم مناصفة، وبرأسمال مشترك بين البلدين، وتعد بوابة عبور على مستوى الوطن العربي ومركز تخزين وتوزيع إقليمي مهم.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة يرتفع %0.54

منذ2 ساعة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)

الخرابشة: أكاديمية الطاقة الألمانية ترفد سوق العمل بالكوادر المدربة

منذ2 ساعة
أطفال سوريون لاجئون في الأردن

%16.4 تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

منذ2 ساعة
أرشيفية

مدفوعات نظام " جوموبي" ترتفع الى 302 مليون دينار في أيلول

منذ2 ساعة
وزارة السياحية والآثار

%139 ارتفاع سياحة المؤتمرات خلال 9 أشهر

منذ2 ساعة
إطلاق حملة "أغيثوا غزة" لدعم أهالي القطاع

إطلاق حملة "أغيثوا غزة" لدعم أهالي القطاع

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 