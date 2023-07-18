الثلاثاء 18 تموز 2023
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مجموعة المطار تفتتح صالة جديدة للمسافرين

مجموعة المطار تفتتح صالة جديدة للمسافرين
مجموعة المطار تفتتح صالة جديدة للمسافرين
وقعت مجموعة المطار الدولي، اتفاقية تعاون مع مجموعة بلازا بريميوم، لافتتاح صالة كبار الزوار الجديدة "مرحبا بلازا بريميوم" بالتعاون مع شركة مرحبا لخدمات الصالات.اضافة اعلان
وتمتد صالة كبار الزوار الجديدة على مساحة 475 متراً مربعا، لتتسع لنحو 130 مسافراً، بتصميم مستوحى من مدينتي عمان والبتراء، حيث تحتوي على وسائل الراحة التجارية الحديثة؛ مثل الاتصال اللاسلكي السريع بالإنترنت، وأماكن العمل الخاصة، ومرافق الوسائط المتطورة، وأماكن للاستحمام، ومرافق صحية وخدمات الطعام والشراب المحلي والعالمي، في طابق الميزانين فوق السوق الحرة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود خلال حفل الافتتاح اليوم الثلاثاء، إن الصالة الجديدة، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، التي يمكن من خلالها تقديم تجربة سفر إيجابية تعكس الكرم الأردني، والقيم الجوهرية.
وأكد كلود أن افتتاح الصالة يؤكد حرص المجموعة على إعطاء الأولوية لرضا المسافرين ورفاهيتهم، خلال وصولهم أو مغادرتهم للأردن.
وأكد النائب الأول لرئيس مجموعة بلازا بريميوم قروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أوكان كوفيشي، أن افتتاح الصالة في مطار الملكة علياء الدولي، إنجاز مهم في خطة مجموعة بلازا بريميوم للتوسع الإقليمي، والتحالف مع أفضل مشغلي الطيران والضيافة في المطارات
وبينت الرئيسة التنفيذية لإدارة الشؤون التجارية وخدمة العملاء في مجموعة المطار الدولي، ديمة عناني، أن الشراكة بين "مرحبا وبلازا بريميوم" فصل من فصول قصة النجاح التي يمثلها مطار الملكة علياء، كمثال يحتذى به في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن اتفاقية افتتاح الصالة تسعى لتعزيز ما تركز عليه مجموعة المطار الدولي في عملها، وهو تحسين تجربة المسافرين من وإلى المملكة، وتحسين رحلته داخل المطار نفسه، واستقطاب مسافرين جدد من خلال تطوير المسارات، وعقد شراكات مع شركات طيران جديدة وفتح وجهات جديدة.-(بترا)
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