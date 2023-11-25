السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة حمادة تسير 13 شاحنة اغاثة لدعم أهالي غزة

مجموعة حمادة
شاحنات إغاثة من مجموعة حمادة لدعم أهالي غزة
سيرت مجموعة حمادة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات اغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.
 وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن الشاحنات التي جهزتها المجموعة محملة بمواد غذائية ومعدات اغاثة انسانية عاجلة لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة. اضافة اعلان
واشار حمادة الى تخصيص المجموعة يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في قطاع غزة  بالإضافة إلى اطلاق حملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع التبرعات النقدية لصالح ابناء قطاع غزة ، مبينا انه تم تخصيص صناديق داخل فروعها  بهدف اتاحة الفرص للمواطنين للمساهمة في تقديم الدعم  التبرعات النقدية .
واكد حمادة ان الوقوف الى جانب الاشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم امام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.
وحث حمادة مجتمع الاعمال وفعاليات القطاع الخاص على ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد المستلزمات الانسانية التي يحتاجها ابناء قطاع غزة.
وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق  المساعدات الطبية والإغاثية  بشكل مستمر لأهالي القطاع.
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