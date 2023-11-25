مجموعة حمادة تسير 13 شاحنة اغاثة لدعم أهالي غزة

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سيرت مجموعة حمادة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات اغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن الشاحنات التي جهزتها المجموعة محملة بمواد غذائية ومعدات اغاثة انسانية عاجلة لدعم صمود الأشقاء في قطاع غزة.واشار حمادة الى تخصيص المجموعة يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في قطاع غزة بالإضافة إلى اطلاق حملة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع التبرعات النقدية لصالح ابناء قطاع غزة ، مبينا انه تم تخصيص صناديق داخل فروعها بهدف اتاحة الفرص للمواطنين للمساهمة في تقديم الدعم التبرعات النقدية .واكد حمادة ان الوقوف الى جانب الاشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم امام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.وحث حمادة مجتمع الاعمال وفعاليات القطاع الخاص على ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد المستلزمات الانسانية التي يحتاجها ابناء قطاع غزة.وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.