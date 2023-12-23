السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة حمادة تواصل حملة جمع التبرعات لدعم أهلي غزة

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غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية
تواصل مجموعة حمادة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية حملة جمع التبرعات لتوفير الدعم والإغاثة للأشقاء في قطاع عزة.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة رائد حمادة إن المجوعة ما زالت مستمرة في حملة جمع التبرعات لدعم الاشقاء في قطاع عزة سواء كانت ذلك من خلال الدعم المباشرة من المجموعة و صناديق جمع التبرعات الموجودة داخل فروعها المنتشرة في معظم محافظات المملكة.اضافة اعلان

وبين حمادة في بيان صحفي  اليوم أن وضع صناديق  التبرعات داخل فروع المجموعة يأتي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وبهدف اتاحة الفرص للمواطنين  للمساهمة في تقديم الدعم المادي والعون للأشقاء في قطاع غزة.

  وأوضح حمادة ان المجموعة ستعمل على تجهيز المزيد من شاحنات المساعدات المحملة بمواد غذائية و معدات إغاثة انسانية عاجلة وإرسالها الى الاشقاء في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.

وأكد حمادة، أن الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الاعتداء الوحشي وجرائم الحرب، والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.

وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، في سبيل التوصل لوقف نهائي للعدوان على غزة وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية بشكل مستمر لأهالي القطاع.

وكانت المجموعة سيرت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 13 شاحنة مساعدات إغاثة عاجلة لدعم أهالي قطاع غزة.
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