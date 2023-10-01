محافظ البنك المركزي يلتقي بنظيره العراقي ويوقعان اتفاقية تعاون

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استقبل محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس اليوم الأحد الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، الذي جمعهما في البنك المركزي الأردني، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب عدد من القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك. كما بحث الجانبان المُستجدات المُتعلقة بمهام وأعمال البنوك المركزية، والتطورات المُتعلقة بالسياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم. وركز الجانبان خلال اللقاء على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق وفقاً لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني – حفظه الله ورعاه- والقيادة العراقية.وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاق تعاون وتنسيق مُشترك بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه.ويؤطر الاتفاق الجديد آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة "فينتيك" والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين بالإضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.من جهته، رحب الشركس بزيارة محافظ البنك المركزي العراقي والوفد المرافق إلى المملكة والتي تأتي في أعقاب زيارة هامة قام بها محافظ البنك المركزي الاردني إلى العراق الشقيق مؤخرا. وأكد الشركس على أهمية توقيع هذا الاتفاق في هذا الوقت، والذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما مستمرا برعاية مستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى أن التعاون المالي والمصرفي يُعد بالتأكيد ركنا هاما في تطوير هذه العلاقة. وأكد على حرص البنك المركزي الاردني على تعزيز التعاون والتنسيق المالي والمصرفي مع البنك المركزي العراقي، لا سيما من خلال هذا الاتفاق الذي يهدف لتوسيع التعاون المُشترك والذي اطرته مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال الرقابة المصرفية والصيرفة في عام 2015. مُشيراً إلى أن هناك مصلحة مشتركة ورغبة قوية لدى البنوك الأردنية في التواجد في السوق العراقي، فهناك حاليا أربعة فروع لبنوك اردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار لكل فرع، منها فرعان باشرا عملهما بالفعل في العراق. كما أكد الشركس استعداد البنك المركزي الأردني الكامل على التعاون مع البنك المركزي العراقي في الشؤون ذات الصلة بالتطورات المستجدة في المجالات المالية والمصرفية والرقابية.من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي العراقي عن شكره للدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني على حفاوة الاستقبال، وأكد على أن البنك المركزي العراقي يسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية وطيدة مع البنك المركزي الاردني، مُشيراً إلى أن توقيع اتفاق التعاون اليوم يؤكد حرص الجانبين على دفع هذه العلاقة المتميزة نحو الأمام. وأشاد محافظ البنك المركزي العراقي بما تشهده العلاقات الاردنية العراقية التاريخية من تطور في كافة المجالات، ومنوها إلى مجالات الاهتمام والتعاون المشترك مع البنك المركزي الاردني، مؤكداً حرص البنك المركزي العراقي على الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجالات الرقمنة والابتكارات المالية ونظم المدفوعات.يشار إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي يترأس وفدا يضم عددا من كبار موظفي البنك المركزي العراقي والمصرفيين العراقيين، بدأ اليوم زيارة إلى المملكة تستمر ليومين، سيجري خلالها لقاءات مع محافظ البنك المركزي الأردني وعدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية في المملكة ومؤسسات تنظيم الدفع الالكتروني. كما يتخلل الزيارة عقد قمة مصرفية أردنية عراقية تنظمها جمعية البنوك في الأردن، بمشاركة محافظ البنك المركزي الاردني ومحافظ البنك المركزي العراقي ووزير الاستثمار خلود السقاف ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، لمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل.