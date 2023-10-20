الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محال تجارية تعلن الحداد على شهداء غزة (صور)

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إغلاق أحد المحال التجارية بوسط العاصمة عمان - تصوير أمير خليفة
تصوير أمير خليفة - اغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها اليوم الجمعة، حدادا على شهداء فلسطين وغزة.

ورصدت "عدسة الغد" محال تجارية، في العاصمة عمّان، علقت على أبوابها يافطة تعلن الإغلاق والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان








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