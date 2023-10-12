مدفوعات نظام " جوموبي" ترتفع الى 302 مليون دينار في أيلول

إبراهيم المبيضين

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كشفت أحدث الأرقام الرسمية أن نظام الدفع الرقمي الفوري "جوموبي" عبر المحافظ الالكترونية قد سجل مدفوعات بلغت قيمتها 302 مليون دينار خلال فترة شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.وذكر التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جوموبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 177 مليون دينار وبنسبة بلغت 142 %، وذلك لدى المقارنة بحجم المدفوعات المسدد عبر النظام في شهر ايلول ( سبتمبر ) من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 125 مليون دينار.وبينت الأرقام أن خدمة "التحويل النقدي" إستحوذت على حصة الأسد من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر النظام وبنسبة 83.8 % عندما سجل قرابة 252.5 مليون ديناروقال التقرير إن "خدمة " السحب" استحوذت على نسبة تصل الى 9 % من القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر النظام مع تسجيلها حوالي 27.3 مليون دينار في شهر ايلول ( سبتمبر) الماضي".وأشارت الأرقام الى ان خدمة " الإيداع" سجلت قرابة 18.5 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 6.1 % من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر " جوموبي"، فيما حققت خدمة " المشتريات" حوالي 3.3 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 1.1 % من اجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام.و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن كشف التقرير أن مستخدمي نظام "جوموبي" نفذوا قرابة 2.63 مليون حركة دفع خلال شهر ايلول الماضي، شكلت حركات خدمة " تحويل الأموال" منها أكبر نسبة بحوالي 86.2 %، كما تكشف البيانات عن نمو عدد مستخدمي نظام "جوموبي" الالكتروني للدفع الفوري، ليسجل بنهاية شهر ايلول (سبتمبر) الماضي أكثر من مليوني مستخدم شكل الاردنيون منهم نسبة 86.8 %، فيما كان 13.4 % من غير الأردنيين.ولدى تقسيم المستخدمين وفقا للجنس، أظهر التقرير أن الذكور شكلوا نسبة 53.5 % من إجمالي عدد المستخدمين نهاية شهر ايلول الماضي، والنسبة الباقية 46.5 % كانت للإناث.