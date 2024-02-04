الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة تعاون بين صناعة عمان و"صناعة لندن"

الجغبير: صناعة عمان تسعى لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي
مذكرة تعاون بين صناعة عمان و"صناعة لندن"
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان رؤية مجلس إدارة الغرفة للمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، تقوم على ضرورة متابعة التطور المتسارع بالتكنولوجيا وثورة المعلومات التي يشهدها العالم حاليا، وذلك من خلال تطوير برامجه التدريبية، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وأبرز الممارسات العالمية في مجال التدريب، من خلال التعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدعم والتدريب والتطوير، سواء كانت محلية او دولية.اضافة اعلان

رئيس هيئة مديري المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال "إيجابي" / نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ، أشار إلى أن الغرفة قد وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة وتجارة لندن، يتم بموجبها منح المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال / إيجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان، حصرية تنفيذ برامج الدبلوم الدولي بمستويات متعددة في تخصصات الإدارة والمحاسبة والتنمية المستدامة، وفقًا لإطار معادلة المؤهلات البريطانية OFQUAL، مشددا على أن معهد إيجابي يسعى لتعزيز ثقافة الابتكار في الصناعة الأردنية، الأمر الذي سيصب في تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية.

وأوضح القصراوي أهمية هذه المذكرة، التي ستساهم في تعزيز التدريب وتطوير المهارات في الأردن، من خلال توفير برامج تعليمية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الأردني، مضيفا أنه تم  خلال لقاء مع رئيس القطاعات الاقتصادية في الغرفة اللندنية، بحث فرص التعاون بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة وتجارة لندن في كافة المجالات ذات البعد الاقتصادي، موضحا انه جرى هذه اللقاءات تقديم شرح عن القضية الفلسطينية وما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، وتأثير الموقف السياسي البريطاني على الإقبال على المنتجات البريطانية في السوق الأردني.

وأشار القصراوي الى انه بحث خلال زيارة لغرفة تجارة وصناعة "كنت"، سبل وآليات تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا، حيث قام بتقديم شرح عن الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصناعات الأردنية، فيما تم بحث آليات التعاون بين غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة بيرث خلال لقاء مديرتها التنفيذية.
مدير معهد إيجابي الدكتور وسيم حداد أشار إلى أن إدارة الغرفة تسعى الى تحويل المعهد الى بيت خبرة للتدريب في الأردن والمنطقة، من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة من المعهد، موضحا أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق خطة طويلة الأمد للتعاون مع شركاء استراتيجيين لرفد المعهد بخبرات متنوعة مميزة للتدريب والاستشارات، حيث يرتبط المعهد حاليا باتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية ومحلية، مبينا أن المعهد قام خلال السنوات الماضية بتدريب ما يزيد على 20 ألف متدرب ينتمون لمختلف القطاعات الاقتصادية .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي -(أرشيفية)

وصول المنتج الغذائي الأردني لأكثر من 130 سوقا عالميا

منذ3 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

تحسن حضور الأردن بالمؤشرات العالمية.. ما الجدوى؟

منذ16 ساعة
أحد مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية - (أرشيفية)

الطاقة.. عدم ثبات التعليمات والقوانين يزعزع الثقة بالشراكة بين القطاعين

منذ16 ساعة
المركز الوطني للأمن السيبراني

قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني بعد سبعة أشهر

منذ16 ساعة
شركة البترول الوطنية

14 % ارتفاع مبيعات "البترول الوطنية" من الغاز الطبيعي

منذ16 ساعة
الألعاب الإلكترونية

"الألعاب الإلكترونية": 40 ألف فرصة دعم وتدريب للشباب

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأقصى الغائب

ماهر أبو طير |اليوم

مشاركة واعية في إبادة الفلسطينيين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ركيزة في الاستقرار

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نعيد للإنسانية إنسانيتها؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

كلام في الناقل الوطني المائي!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
 
 