مذكرة تفاهم بين "الوطني للأمن النووي" وجامعة البلقاء

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أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن/ رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة أهمية دور المركز في بناء القدرات الوطنية وتعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاعات الحيوية بما في ذلك حماية صحة الإنسان والسلامة البيئية والأمان النووي والإشعاعي.وأضاف المهندس السعايدة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي وجامعة البلقاء التطبيقية يوم الأربعاء الماضي، أن المذكرة جاءت بهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين المركز والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من أجل تبادل المعلومات التقنية وزيادة الوعي وتطوير القدرات في مجال الأمن النووي والإشعاعي. مؤكدا حرص المركز على تهيئة مدربين مؤهلين من كوادره للمشاركة في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة والخبرات المختلفة إلى جانب الخدمات الاستشارية بما يخدم استدامة المهام الرقابية وتحقيق الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية.وضمن إطار الاتفاقية التي تمتد على مدى خمسة أعوام، قال السعايدة أنها تأتي تماشياً مع التزام المركز ببناء القدرات المحلية وتزويدهم بالمعارف والمهارات لاكتساب الخبرة التقنية والمعرفة العملية، فضلاً عن التعاون في إعداد الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بعمل القطاع، وتوفير بيئة داعمة لتمكين الجيل الجديد ليكونوا قادة المستقبل وتهيئتهم للعمل كخبراء متخصصين في المجالات النووية والإشعاعية وفقاً للمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى.من جانبه، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الجامعة تسعى لتطوير المعرفة والخبرات لكوادرها وطلابها على حد سواء، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية فيها فرصاً قيّمة للتعاون والتفاعل مع خبراء متخصصين من الكفاءات العاملة لدى الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة على القطاع واكسابهم الخبرات العملية وتمكين الجامعة من استحداث وتطوير برامج تعليمية ومبادرات بحثية من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.ووقع مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي/ المهندس زياد السعايدة ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني، وبحضور المفوض القانوني في هيئة الطاقة والمعادن الأستاذة زاهرة طبيشات ومدير المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي الدكتور سامر القرعان وعدد من المسؤولين والمعنيين في الجامعة والمركز.