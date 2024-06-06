مذكرة تفاهم بين "جوتك" و "تطوير معان" لتزويد مدينة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي

تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة تطوير معان، في مقر شركة جوتك، وذلك لغايات تزويد مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية بالغاز الطبيعي.

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حيث وقّع مذكرة التفاهم عن جوتك المدير العام المهندس حسن الحياري، ووقّع عن شركة تطوير معان المدير العام أيمن الشراري.



وأكد الخرابشة على أهمية ايصال الغاز الطبيعي لقطاع الصناعات والتي جاءت تنفيذاً لاحدى توصيات رؤية التحديث الاقتصادية لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمتمثلة بايصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية وان الغاز الطبيعي سوف يقلل من كلف انتاج الطاقة مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني.



بدوره أكد الحياري على أهمية التعاون مع شركة تطوير معان في مجال تزويد الصناعات القائمة والمستقبلية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي والذي بدوره سيساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في مدينة الروضة الصناعية لتصبح بيئة جاذبة للصناعات مستقبلاً، وأن جوتك على أتم الاستعداد للتعاون على تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز الطبيعي داخل الروضة الصناعية / منطقة معان التنموية وبما يلبي حاجات الشركة والمصانع في المنطقة، مع ضمان تحقيق أفضل عائد على الاقتصاد الوطني.



وأشار الشراري الى انه في ظل ارتفاع كلف انتاج الطاقة من البدائل، فإن توفر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي يمثل عاملاً مؤثراً ورئيسياً في استقطاب الصناعات الثقيلة والمرتبطة بالثروات الطبيعية في المنطقة، ونوّه الى أن إيصال الغاز الطبيعي للروضة الصناعية في منطقة معان التنموية سيمنحها ميزة تنافسية عالية الاهمية، تمكنها من استقطاب استثمارات صناعية ونوعية هامة من اهمها الصناعات المرتبطة بالرمل الزجاجي، مثل: صناعة الزجاج والواح الطاقة الشمسية والسيليكا عالية النقاء.



حيث تم تكليف جوتك من قبل مجلس رئاسة الوزراء بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي والذي سيؤدي الى خفض كلف انتاج الطاقة مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث ستقوم جوتك بموجب تكليفها بدراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد منطقة معان التنموية التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز الرئيسي (خط الغاز العربي) بالاضافة الى الشبكة الداخلية لمدينة الروضة الصناعية والتي تقع على بعد (10) كم جنوب شرق مدينة معان وتمتد مساحتها حوالي (2.5) كم مربع، حيث تم تطوير ما يزيد عن (750) ألف متر مربع منها بشكل تام وتجهيزها بالبنية التحتية الكاملة واللازمة لاستقبال الاستثمارات.